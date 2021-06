La doppietta di Locatelli è un toccasana per il Sassuolo, sia come prestigio che come valutazione del suo cartellino: due big estere sono pronte all’assalto

L’Italia centra la qualificazione agli ottavi di Euro 2020 con una giornata di anticipo. Due partite, due vittorie, due 3-0. Percorso netto, nonostante l’assenza pesantissima di Marco Verratti. Questo grazie a Manuel Locatelli, che non ha fatto rimpiangere minimanente il campione del PSG. Grande prestazione contro la Turchia, addirittura doppietta con la Svizzera facendo scatenare i tifosi e guadagnandosi una vera e propria standing ovation al momento della sua uscita dal campo. Il pubblico dell’Olimpico si è alzato in piedi per celebrare il centrocampista del Sassuolo, che ovviamente ha mostrato orgoglioso sui social gli scatti di Berardi e Locatelli. Ma nessuno spazio per il calciomercato: “Ora voglio solo godermi questi Europei senza pensare al futuro”.

Calciomercato Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund su Locatelli

Di certo l’Europa intera ha ammirato la doppietta dell’ex talento del Milan. La Juventus lo osserva da mesi, è l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Agnelli però deve scontrarsi con la volontà del Sassuolo, da sempre restia a cedere i propri gioielli. Quella neroverde è una società sana che non ha bisogno di addii pesanti e quindi può fare il suo prezzo. Che fino ad ora era di 40 milioni di euro, ma che adesso potrebbe tranquillamente essere lievitata ulteriormente. Magari fino ai 50. A preoccupare ulteriormente i bianconeri le attenzoni dele big estere.

Come riporta ‘Il Giorno’, il Manchester City e il Borussia Dortmund sono pronte a dare l’assalto con cifre altissime al talento classe ’98 di Lecco. La Juventus potrebbe provare a inserire qualche contropartita tecnica, ma in ogni caso si tratterà di cifre molto importanti. In passato si è parlato anche di PSG e Real Madrid, ora la doppietta di ieri e le prestazioni importanti anche a livello internazionale possono far scatenare una vera e propria asta.