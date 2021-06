Empoli, affare in dirittura d’arrivo con Andreazzoli: nel suo staff possibile anche la presenza di De Rossi, le ultime di Calciomercato.it

L’addio con Alessio Dionisi è stato al veleno, a macchiare una stagione trionfale, vissuta nel segno di un calcio moderno e spettacolare. L’Empoli saluta il tecnico toscano e si prepara ad imbracciare la Serie A con un gradito ritorno sulla propria panchina. Come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, Aurelio Andreazzoli è stato individuato dal patron Corsi come il giusto profilo per raccogliere (nuovamente) la guida tecnica degli azzurri, nel segno di una scelta che dia garanzia e continuità alla filosofia sportiva del club.

Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli. Superata, dunque, la concorrenza di Fabio Liverani e Roberto Venturato (profili alternativi, presenti nella short-list di Corsi): il trainer romano sarà il prossimo allenatore dei toscani, con le parti che sono attualmente al lavoro per limare le ultime formalità (durata del contratto e alcuni bonus legati ai risultati sportivi). Adesso, si attende soltanto l’annuncio ufficiale: lunedì può essere il giorno buono per la formalizzazione dell’accordo, ma si continua a navigare a vista. L’ottimismo, comunque, è alto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it , risulta tutto fatto per il ritorno disulla panchina dell’. Superata, dunque, la concorrenza di Fabio Liverani e Roberto Venturato (profili alternativi, presenti nella short-list di Corsi): il trainer romano sarà il prossimo allenatore dei toscani, con le parti che sono attualmente al lavoro per limare le ultime formalità (durata del contratto e alcuni bonus legati ai risultati sportivi). Adesso, si attende soltanto l’annuncio ufficiale: lunedì può essere il giorno buono per la formalizzazione dell’accordo, ma si continua a navigare a vista. L’ottimismo, comunque, è alto. Calciomercato Empoli, Andreazzoli ‘chiama’ De Rossi: le ultime

Il ritorno di Andreazzoli ad Empoli, tuttavia, potrebbe essere segnato da una piccola rivoluzione tra le fila dello staff tecnico. Fonti vicine alla società toscana continuano a tenere in piedi l’ipotesi Daniele De Rossi: l’ex capitano della Roma è attualmente alla corte di Roberto Mancini, ma è alla ricerca di un’avventura che lo lanci in questo nuovo capitolo della sua carriera. E sulla base del grande rapporto di stima che intercorre tra lui e Andreazzoli, De Rossi potrebbe rientrare nello staff tecnico dell’Empoli come semplice collaboratore o addirittura come vice del trainer romano. Si attendono aggiornamenti.