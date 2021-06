Premier League, inizio col botto | Tottenham-Manchester City alla prima giornata

Le ultime news Premier League riguardano il sorteggio del calendario del campionato 2021-22. Primo turno con Tottenham contro City

Meno di due mesi al via della nuova Premier League. Il 14 agosto inizia il campionato inglese, stagione 2021-22, e si parte subito col botto. I campioni in carica del Manchester City di Guardiola, infatti, esordiranno sul campo del Tottenham. Derby londinese contro il Crystal Palace per i campioni d’Europa del Chelsea, mentre il Liverpool sarà di scena in trasferta contro il neopromosso Norwich. Ecco tutta la prima giornata:

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton -Southampton

Leicester-Wolverhampton

Manchester United-Leeds

Newcastle-West Ham

Norwich-Liverpool

Tottenham-Manchester City

Watford-Aston Villa