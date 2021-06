Italia-Svizzera, Mancini: “Vittoria strameritata. Avanti così e vedremo…”

Il CT Roberto Mancini ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Svizzera: “Dobbiamo giocare sempre per vincere, poi vedremo”

È un Roberto Mancini sorridente ed entusiasta quello che si è presentato davanti ai microfoni della ‘RAI’, dopo la vittoria dell’Italia contro la Svizzera. “Abbiamo battuto una squadra forte e questa è stata una vittoria strameritata”. La doppietta di Locatelli e la rete di Immbobile nel finale di partita sono valsi altri tre punti per gli Azzurri, che conquistano l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il CT della Nazionale si è complimentato con i ragazzi. “Siamo andati a prenderli alti, abbiamo avuto occasioni, li abbiamo costretti agli errori. I ragazzi sono stati bravi perché era la seconda gara in cinque giorni e con un gran caldo, non era semplice”. Infine, Mancini ha voluto dedicare un pensiero a tutti gli italiani: “Noi dobbiamo giocare per vincere anche la prossima e vedremo a quello che accadrà. Dedico la vittoria a tutti quelli che soffrono in questo momento”.