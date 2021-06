Tabellino, cronaca e risultato della prima sfida della seconda giornata del gruppo dell’Italia tra Turchia e Galles

In attesa della sfida dell’Italia di questa sera contro la Svizzera l’antipasto arriva alle 18 con la sfida tra Turchia e Galles, valida per la seconda giornata del Girone A. Prova di forza dei britannici che dopo aver raccolto un ottimo pareggio alla prima uscita riescono a fare bottino pieno contro Under e soci, battuti per 2-0. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Decisivo nel finale di primo tempo un gran gol di Ramsey imbeccato da Bale con un lancio millimetrico. Lo stesso centrocampista della Juventus a metà prima frazione aveva già fallito la chance per il vantaggio, mentre intorno all’ora di gioco è lo stesso ex Real Madrid a divorarsi il raddoppio su calcio di rigore. Tarda ad arrivare la reazione della Turchia che ci prova solo nel finale con Demiral prima di un epilogo ricco di tensione che fa solo da antipasto al raddoppio di Roberts.

Turchia Galles 0-2: risultato e tabellino

RETE: 43′ Ramsey, 95′ Roberts

TURCHIA (4-2-3-1): Cakır; Celik, Ayhan, Soyuncu, Meras (72′ Müldür); Yokuslu (45′ st Demiral), Tufan (45′ st Yazıcı); Under (83′ Kahveci), Calhanoglu, Karaman (75′ Dervişoğlu); Burak Yılmaz. All. Gunes. A disp. Günok, Bayındır, Toköz, Antalyalı, Kabak, Kökçü, Aktürkoğlu.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen (73′ Ampadu); Bale, Ramsey (85′ Wilson), James; Moore. All. Page. A disp. Hennessey, Davies, Gunter, N. Williams, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Levitt.

AMMONITI: Yilmaz (T), Davies e Mepham (G).