Coronavirus, bollettino 16 giugno: 1.400 nuovi casi e 52 decessi

Coronavirus, bollettino 16 giugno: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.400 nuovi positivi, in leggero aumento rispetto ai numeri di ieri che si assestavano sui +1.255. Sono stati effettuati 203.173 tamponi per un tasso di positività dello 0,7%. Vanno purtroppo anche registrati 52 decessi per un totale di 127.153 vittime dal febbraio dello scorso anno.

Gli attualmente positivi si assestano in totale sui 101.855, pari a -4.051 rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 101.855 (-4.051)

Deceduti: 127.153 (+52)

Dimessi/Guariti: 4.019.424 (+5.399)

Ricoverati: 3.535 (-302) di cui in Terapia Intensiva: 471 (-33)

Tamponi: 69.099.370 (+203.173)

Totale casi: 4.248.432 (+1.400, +0,03%)