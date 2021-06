Intervenuto nella diretta del TG mercato su CMIT TV, il giornalista Filippo Bonsignore ha parlato anche dell’attacco della Juventus

“Dybala deve essere un punto fermo della Juventus, non si può trovare altrove sul mercato un giocatore simile senza dover spendere cifre folli”. Così ha sentenziato Filippo Bonsignore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, intervenuto in diretta al TG mercato di CMIT TV. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Bonsignore su Morata e Dybala

Obiettivo dei bianconeri, secondo il giornalista, deve dunque essere quello di provare a rinnovare il contratto dell’argentino, in scadenza nel 2022. “Non si può trovare sul mercato un giocatore simile con quelle caratteristiche senza poter spendere molto”. Un discorso comunque simile vale anche per Alvaro Morata: “E’ un giocatore che comunque nel corso della stagione è riuscito a segnare 20 gol. Non è un aspetto da non considerare. Dove si trovano giocatori cosi funzionali in questo momento al giorno d’oggi senza dover spendere grosse cifre?”.