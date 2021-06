Calciomercato Venezia, UFFICIALE: rinnova Maenpaa

Venezia e Maenpaa ancora insieme. Il portiere finlandese – come annunciato dal club neopromosso in Serie A – ha firmato un contratto fino al 2023

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube. Il Venezia riparte da Niki Maenpaa. Come annunciato dal club lagunare – attraverso i propri canali ufficiali – il portiere finlandese classe 1985, protagonista della promozione in Serie A, giocando le ultime 12 partite del campionato 2020/21 – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.