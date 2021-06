Non ci sarà l’Italia nel futuro di Lassina Traoré talento proveniente dall’Ajax che giocherà per lo Shakhtar dell’ex Sassuolo De Zerbi

Continua il valzer delle punte in giro per l’Europa. Colpo in vista per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che dopo l’acquisto di Pedrinho dal Benfica si appresta ad abbracciare anche il talentuoso Lassina Traore. Si tratta di un attaccante del Burkina Faso proveniente dall’Ajax, che nei mesi scorsi era stato anche accostato al Milan come papabile vice Ibra per il futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come sottolineato da ‘Sky Sports’ lo stesso Traorè è già in quel di Kiev dove domani firmerà poi il contratto che lo legherà al suo nuovo club, lo Shakhtar dell’ex Sassuolo Roberto De Zerbi, che prosegue sulla linea giovani.