Calciomercato Juventus, mirino in Premier League per un colpo a centrocampo: ma c’è da battere la concorrenza del Liverpool

La Juventus ragiona sui colpi da mettere a segno in questa sessione di mercato. Uno dei dossier principali aperti, dopo la conferma ufficiale del rinnovo del prestito di Morata, riguarda il centrocampo. L’obiettivo prioritario rimane Manuel Locatelli, ma non mancano altre piste per i bianconeri. La suggestione del ritorno di Pjanic, che ad Allegri non dispiacerebbe, ma non soltanto. Dalla Spagna, rimbalzano voci di un assalto a un giocatore che si è messo in luce in Premier League.

Calciomercato Juventus, interesse concreto per Tielemans

Il portale iberico ‘todofichajes.com’ riferisce infatti dell’interesse concreto dei bianconeri per Youri Tielemans. Il centrocampista belga, quest’anno, ha fatto bene con il Leicester, che ha vinto la sua prima FA Cup con un suo gol. Il giocatore piaceva già ai tempi del Monaco, dove poi si era un po’ perso, prima di ritrovarsi con le ‘Foxes’. La Juve sa che per assicurarselo dovrà spendere una cifra importante (intorno ai 45 milioni di euro) e per questo valuta di recuperare i fondi necessari dagli addii di Arthur e/o Bentancur. Ma c’è da battere la concorrenza del Liverpool, che cerca un giocatore di livello dopo l’addio di Wijnaldum.