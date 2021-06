La posizione di Szczesny alla Juventus non sarebbe così scontata. Dalla Spagna rimbalza dell’interessamento dei bianconeri per De Gea e Kepa: i due portieri sarebbero graditi al tecnico Allegri

Wojciech Szczesny piuttosto incerto anche con la maglia della sua Nazionale. Il portiere della Juventus è stato sfortunato protagonista dell’autogol che ha sbloccato il match di Euro 2020 tra Polonia e Slovacchia, ma in generale non ha trasmesso la necessari sicurezza alla difesa delle selezione di Paulo Sousa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Szczesny resta in bilico: De Gea e Kepa nei radar della Juventus

Continua quindi anche con la selezione polacca il periodo poco felice di Szczesny, che non aveva convinto nella seconda parte di stagione tra i pali della Juve. Il ritorno in panchina di Allegri ha però dato nuove certezze all’ex Roma e Arsenal, anche se la dirigenza della Continassa resterebbe vigile sulle occasioni di mercato per la porta bianconera e non solo alla voce secondo portiere dopo l’addio di Buffon. Sfumato Donnarumma, a lungo nei radar della Juventus e in attesa di essere ufficializzato dal Paris Saint-Germain, la Juve sarebbe pronta a valutare eventuali e importanti offerte per Szczesny come trapela dalla stampa spagnola. Il 30enne polacco piace soprattutto in Premier League, ma al momento non sono arrivare proposte concrete per portarlo via da Torino: Cherubini e soci lo valutano almeno 25 milioni di euro.

In questo scenario la Juve non vuole farsi trovare impreparata nell’eventualità in cui partisse Szczesny e starebbe vagliando due ipotesi per la porta della ‘Vecchia Signora’. Nella lista dei bianconeri – riporta la testata ‘Todofichajes.com’ – sarebbe tornato d’attualità il profilo di De Gea, elemento non fondamentale nelle gerarchie del Manchester United e che potrebbe cambiare maglia anche con la formula del prestito. Sempre in Premier pure Kepa è in uscita dal Chelsea, chiuso da Mendy: i due estremi difensori, che avrebbero una valutazione intorno ai 20 milioni, sarebbero entrambi graditi a Massimiliano Allegri.