Accordo raggiunto col Barcellona, a ore l’annuncio della firma di Depay, cercato anche dalla Juventus di Agnelli

Cercato anche dalla Juventus di recente, Memphis Depay è prossimo alla firma col Barcellona. Come riporta ‘sport.es’, non ci sarebbe alcun problema insormontabile nell’accordo tra le parti. Il giocatore, in scadenza di contratto col Lione a fine giugno, avrebbe già dato il suo ok per la firma e i suoi legali ora starebbero lavorando alla revisione del contratto.

Calciomercato Juventus, niente Depay: questione di ore l’accordo e la firma col Barcellona

Se tutto dovesse andare secondole previsioni, dunque, sarebbe solo questione di ore la firma e l’annuncio dell’accordo col Barça. Depay è ormai vicinissimo al club di Leo Messi. I catalani hanno superato una folta concorrenza che in Italia, oltre alla Juventus, annoverava anche Inter, Roma e Milan. Classe 1994, l’olandese può giocare da prima punta o da esterno offensivo; nella stagione appena conclusa si è messo in mostra con 12 assist e 22 gol in 40 presenze totali.