Calciomercato Juventus, un altro rifiuto per Cristiano Ronaldo | Salta lo scambio

Calciomercato Juve: il Manchester United non sarebbe intenzionato a scambiare Pogba per Cristiano Ronaldo. La rivelazione

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, in scadenza di contratto nel 2022, intende lasciare Torino con un anno di anticipo e il club bianconero, dal canto suo, si libererebbe volentieri del pesantissimo ingaggio da 31 milioni di euro netti. Resta però da trovare una soluzione ed una squadra disposta ad offrire a CR7 le stesse cifre che percepisce alla Juve. La ‘telenovela’ slitterà con ogni probabilità a fine Euro 2020, e nelle ultime settimane si è anche parlato di possibili scambi con i club interessati. Uno di questi è con il Manchester United per Paul Pogba. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juve, no a Ronaldo-Pogba | La rivelazione

I ‘Red Devils’ non sembrano però intenzionati a liberarsi di Pogba in cambio di Cristiano Ronaldo. In un’intervista rilasciata ad ‘asromalive.it’, infatti, Rob Dawson, corrispondente del portale americano ESPN, ha confermato: “Il Manchester United non scambierà Ronaldo con Pogba. La dirigenza vuole estendere il contratto del centrocampista francese, il cui futuro dipenderà da come andranno i colloqui dopo gli Europei”. È dunque da escludere l’ipotesi di scambio Pogba-CR7. Vi terremo aggiornati.