Calciomercato Inter, non solo Olivera: un altro uruguaiano per la fascia

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia di un laterale: spunta un nome nuovo oltre a quello di Olivera

L’Inter al lavoro per regalare i dovuti rinforzi a Simone Inzaghi. Nerazzurri che ragionano soprattutto sul destino delle fasce laterali, dove cambierà molto, non soltanto per la partenza sempre più probabile di Hakimi. Intanto, si guarda a sinistra, con la ‘Gazzetta dello Sport’ che riferisce dell’interesse per un laterale mancino dall’Uruguay.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta stringe il patto | Nuovo bomber per Inzaghi

Il nome nuovo è quello di Facundo Torres, classe 2000. Secondo le indiscrezioni citate provenienti dal Sudamerica, l’Inter avrebbe già presentato una offerta da 12 milioni di euro al Penarol. La clausola del giocatore è di 17 milioni, si tratta. Anche se il profilo è quello di un esterno offensivo e non a tutta fascia, che potrebbe più che altro rappresentare un investimento per il futuro. La ‘rosea’ conferma anche le anticipazioni di Calciomercato.it sull’arrivo a Milano degli agenti di Mathias Olivera del Getafe. In questo caso, clausola rescissoria che ammonta a 20 milioni, ma si può lavorare con gli spagnoli per abbassare il prezzo.