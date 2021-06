Colpo in entrata per il Milan che trattiene in rosa Fikayo Tomori dopo il prestito di sei mesi dal Chelsea. In rossonero a titolo definitivo

Ormai ci siamo: manca solo l’ufficialità per Fikayo Tomori che sarà presto un calciatore del Milan a tutti gli effetti. I rossoneri hanno infatti raggiunto l’accordo con il Chelsea per la permanenza a titolo definitivo del giovane difensore centrale inglese che era arrivato a gennaio con la formula del prestito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo sei mesi estremamente convincenti alla corte di Pioli, tanto da scalzare Romagnoli nelle gerarchie interne, Tomori ha convinto Maldini e soci a puntare ancora su di lui anche per il futuro andando a prelevare il cartellino dai ‘Blues’ per circa 28 milioni di euro. Si attende solamente il comunicato ufficiale che sancirà il matrimonio tra le parti.