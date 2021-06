Il presidente Laporta ha parlato del futuro di Messi e delle strategie di mercato del Barcellona: “Arriveranno giocatori attraverso scambi”

Anche questa estate tutti gli occhi del mondo sono indirizzati verso Barcellona: il contratto di Lionel Messi andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non è stata ancora presa una decisione definitiva. Nella giornata di oggi, Laporta ha parlato alla presentazione del documentario sul fuoriclasse argentino: "La storaia del Barca si scrive attraverso la figura di Leo Messi. Futuro? Sono tranquillo, continuerà a giocare al Camp Nou. Non contemplo un 'no' di Messi". Il Presidente dei catalani non ha dubbi sulla alla permanenza della 'Pulga' e riguardo al possibile rinnovo ha aggiunto: "L'idea è che avvenga il primo possibile, conviene ad entrambe le parti e siamo fiduciosi". Laporta, poi, ha parlato anche delle strategie di mercato che adotterà il Barcellona: dichiarazioni non banali e che potrebbero interessare i grandi club di Serie A.

Calciomercato Barcellona, Laporta: “Fiduciosi su Messi. Sì agli scambi”

Il presidente del Barcellona, oltre a dirsi fiducioso sul rinnovo di Lionel Messi, ha parlato delle strategie di mercato dei blaugrana. Laporta, infatti, ha rivelato: “Ci sarannno diversi arrivi, ma non tramite normali acquisti. Visto che non siamo in quelle condizioni, arriveranno dei giocatori attraverso buoni scambi”. Un’apertura ufficiale che potrebber fare gola a club come Juventus, Inter e Milan. I bianconeri l’estate scorsa hanno messo in piedi lo scambio Pjanic-Arthur con i catalani ed ora potrebbero tentare una nuova operazione in sinergia col Barcellona.