CMIT TV | TG mercato e focus Europei: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime sulla Nazionale e tutti gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it, per trattare i principali temi di giornata. E' già vigilia per la Nazionale italiana, che domani torna in campo per la seconda giornata, per sfidare la Svizzera. Focus, dunque, sui ragazzi di Roberto Mancini, ma non mancheranno gli aggiornamenti di mercato sulle big di Serie A, comprese le ultime sulla vicenda Giroud sempre più vicino al Milan.

Conduce Alessandro Montano, affiancato dal nostro Giuseppe Barone. Inoltre avremo con noi anche Marco Giordano, Luigi Guelpa, de Il Giornale, e Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria.