Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it. Diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Nazionale e gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Focus sulla Nazionale alla vigilia della sfida alla Svizzera. Non mancheranno inoltre tutti gli aggiornamenti di mercato sulle big di Serie A e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

Conduce Fabio Tarantino, che sarà affiancato dal nostro Maurizio Russo. Gli ospiti di oggi sono Lorenzo Polimanti di ‘Passioneinter.com’ e due grandi ex del Chievo, Stefano Sorrentino e Sergio Pellissier.