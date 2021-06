I nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter, ecco chi vorrebbero in Serie A tra le sorprese di Euro 2020

Protagonisti di questo primo turno ad Euro 2020, sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi chi vorrebbero vedere (o rivedere) in Serie A tra coloro che più hanno brillato in questo inizio di competizione. E la risposta non sembra lasciare dubbi: il più votato, complice forse anche il gran gol siglato contro la Scozia, è Patrik Schick, attaccante ex Roma. Ben il 43,7% ha infatti votato per lui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Seconda scelta lo svizzero Breel Embolo, votato dal 21,8% dei partecipanti al sondaggio. Più indietro l’ucraino Yarmolenko (18,4%) e l’olandese Dumfries (16,1%). Tra coloro non presenti nel sondaggio, c’è poi chi ha commentato che gradirebbe vedere in Serie A il giovane svedese Isak.