Il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera, seconda partita per gli Azzurri in questo Euro 2020. L’allenatore della Nazionale, insieme a Leonardo Bonucci, ha parlato della squadra di Petkovic: “La tensione c’è sempre, è giusto, perché è una partita importante e abbiamo grande rispetto per la squadra che andiamo ad affrontare. La Svizzera ha sempre messo in seria difficoltà l’Italia, ha giocatori esperti, è sempre nei primi 10-12 posti del ranking Fifa e hanno un tecnico che conosce bene il nostro calcio”.

Spazio anche per un pensiero su Donnarumma al PSG: “Gigio è un ragazzo perbene e farà la sua scelta con tranquillità, se andrà al PSG farà bene perché andrà in un grande team”. Tanta attesa anche per Marco Verratti e il suo recupero: “Prosegue bene e siamo molto ottimisti, decideremo domani se verrà in panchina o aspetteremo la prossima partita”. Davanti all’Italia ci sarà anche Xherdan Shaqiri, giocatore del Liverpool che piace alla Lazio e che è stato allenato da Mancini proprio all’Inter nel 2015: “Per me è un gran giocatore, è una delle migliori mezzepunte in Europa e nella mia Inter fece quello che doveva fare. Purtroppo era una squadra in ricostruzione e lui era comunque di proprietà del Bayern”.