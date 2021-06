Bonucci parla alla vigilia di Italia-Svizzera, secondo match della fase a gironi di Euro 2020. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Leonardo Bonucci ha parlato alla vigilia di Italia–Svizzera. Gli azzurri torneranno in campo domani sera allo Stadio Olimpico per archiviare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Euro 2020. Ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

FUORICLASSE – “La bellezza di questo gruppo è che non c’è solo un capitano, ce ne sono tanti, abbiamo tanti leader. Ognuno è responsabile di se stesso e della squadra. Il fuoriclasse di questa Nazionale è il gruppo”.

SVIZZERA – “Avrebbe meritato i tre punti contro il Galles. È una squadra che merita rispetto, perché negli ultimi anni ha fatto bene. Ha giocatori internazionali, un tecnico come Petkovic che lavora con loro da tempo. Hanno meccanismi rodati. Serviranno pazienza e impegno da parte di tutti. Abbiamo affrontato la Turchia e abbiamo vinto, ora pensiamo a battere la Svizzera”.

ESORDIO – “Vincere all’esordio ti dà grande entusiasmo, ma è stato bello anche rivedere così tante persone allo stadio. È stato emozionante, ma adesso dobbiamo voltare pagina, mettendo la testa nel carro armato e andando avanti”.