Arriva l’annuncio ufficiale: rescissione contrattuale formalizzata, ora è pronto ad iniziare la nuova avventura

Alessio Dionisi non è più l'allenatore dell'Empoli. Come atteso da giorni, è arrivata la rescissione del contratto del tecnico che ha guidato i toscani in Serie A. "Empoli Football Club comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con l'allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff – si legge nella nota -. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Come anticipato da Calciomercato.it, Dionisi ora è pronto ad iniziare la nuova avventura con il Sassuolo. Domani dovrebbe arrivare l’annuncio del club neroverde: Dionisi, che era corteggiato anche dalla Sampdoria, prenderà il posto di De Zerbi, approdato allo Shakhtar Donetsk. Oggi la risoluzione con l’Empoli, domani l’annuncio del Sassuolo.