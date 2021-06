Il Milan lavora a una pista importante per il suo centrocampo sul calciomercato. Inter fuori dalla pista, ma attenzione all’inserimento della Juventus

Il Milan è attivo in questa fase del calciomercato, alla ricerca di profili adatti a migliorare la rosa di Stefano Pioli. Colpi in entrata, qualche uscita, ma anche la necessità di trattenere alcuni dei gioielli di casa, in vista di una stagione che si prospetta lunga e difficile. In ballo anche il nome di Sandro Tonali, come vi abbiamo riportato anche qualche giorno fa. Il talento è andato a corrente alternata nell’ultima stagione, facendo fatica a conquistare il posto da titolare e dimostrando solo a tratti le sue capacità.

LEGGI ANCHE >>> CALCIOMERCATO SHOW | “La Roma parla con Ronaldo. Su Dzeko anche il Milan”

Il futuro del calciatore resta in bilico, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’intrigo si infittisce, dato che i tempi stringono e non c’è ancora nessuna intesa con il Brescia. Per il riscatto del calciatore, i lombardi avevano diritto a 15 milioni di euro, ma resta la distanza di 5 milioni con il club rossonero. Da Elliott fanno sapere che il Milan può spendere al massimo 10 milioni di euro per il calciatore. L’inserimento nella trattativa di Giacomo Olzer ha permesso un avvicinamento tra le parti, ma l’accordo manca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, accordo ad un passo: affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato Milan, intrigo Tonali: niente Inter, interesse della Juventus

Il futuro di Tonali resta un rebus. L’Inter un anno fa aveva manifestato grande interesse per il calciatore, ma alla fine le ristrettezze economiche non hanno permesso di effettuare l’operazione. Ora, a maggior ragione, la Beneamata non sembra in corsa per un eventuale assalto al centrocampista.

Non si può dire lo stesso della Juventus. Secondo la Rosea, infatti, i bianconeri potrebbero intromettersi nella corsa al calciatore, che piace non poco a Massimiliano Allegri. Se si dovesse arrivare a una rottura con il Milan, la Juventus tenterebbe di prendere il calciatore. Il club di Cellino sarebbe disposto a concedere, quindi, un nuovo prestito alla Vecchia Signora.

Un intreccio che riguarderebbe direttamente anche Manuel Locatelli, primo nome per il centrocampo di Allegri e di cui vi stiamo parlando anche in riferimento all’inserimento di Dragusin nell’operazione. Ma alla fine, nulla vieta che Milan e Brescia si riaggiornino più avanti o che l’accordo arrivi tramite l’inserimento di un nuovo calciatore, su tutti Lorenzo Colombo. Il calciatore ha preso tempo, ma il Milan non ha intenzione di perdere lo sprint: l’intenzione è trattenere Tonali, ma non a ogni costo.