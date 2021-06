Scadrà domani la possibilità per il Milan di riscattare, dal Brescia, l’intero cartellino di Sandro Tonali: la situazione

In casa Milan, si valuta il riscatto di Sandro Tonali. Arrivato dal Brescia la scorsa estate in prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni, più 10 di bonus. La sua prima stagione in rossonero non è stata entusiasmante e il club rossonero avrebbe bussato alla porta del presidente Massimo Cellino per chiedere uno sconto. Ma, secondo il giornalista Stefano Donati, le ‘Rondinelle’ non hanno alcuna intenzione di concederlo: “Il Brescia non ha intenzione di fare nessuno sconto al Milan per il riscatto, Tonali potrebbe così tornare da Cellino e aprire scenari diversi di mercato – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Al momento, l’accordo tra i due club non c’è e, secondo la società bresciana, lo sconto è stato già fatto lo scorso anno. È stata una delusione la prima stagione di Tonali al Milan“.

LEGGI ANCHE>>>CMIT TV | Antonio Filippini: “Tonali può diventare fondamentale per l’Italia”

Dure anche le parole del giornalista Matteo Caronni: “Mi aspettavo molto di più da Tonali, non pensavo potesse avere un’involuzione così. Non solo non è cresciuto, per me è peggiorato“. Le parti continuano a discutere per cercare un accordo che soddisfi tutti, mentre cominciano a circolare voci su un possibile interessamento della Juventus per il 21enne regista di Lodi.