Calciomercato, Milan e Napoli su Doucoure | Le ultime

Il Milan e il Napoli cercano rinforzi a centrocampo: piace a entrambi i club il profilo di Cheick Doucoure. Le ultime di Calciomercato.it

Il Milan deve risolvere la grana Tonali a centrocampo, visto che non è ancora stato trovato un accordo con il Brescia per il riscatto. E in attesa di trovare un’intesa con Cellino, valuta altri profili per la mediana. Ma non si tratta dell’unico club italiano alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Anche il Napoli, per esempio, ha sulla lista di Cristiano Giuntoli diversi giocatori per sostituire Bakayoko.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Milan e Napoli condividono l’interesse per lo stesso centrocampista: si tratta di Cheick Doucoure, attualmente al Lens col quale ha disputato una grande stagione. Il suo profilo piace molto a Maldini e Giuntoli, e al maliano farebbe piacere approdare in Serie A in club che disputano le coppe europee.