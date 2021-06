Calciomercato Milan, incontro per il rinnovo di Calabria | Tutti i dettagli

Previsto un incontro con l’entourage di Calabria per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Tutti i dettagli

Milan al lavoro anche per il rinnovo di Davide Calabria. Il terzino rossonero è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento. Come riportato da ‘Sky Sport’, in settimana è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore ed il club rossonero per discutere del rinnovo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Dragusin nell’affare Locatelli: tutti i dettagli

La volontà è quella di proseguire insieme e le parti lavoreranno ad un nuovo accordo in tempi brevi. Il Milan, infatti, vuole blindare il proprio terzino destro titolare ad un anno dalla scadenza del contratto. Calabria percepisce attualmente un ingaggio da 1,1 milioni di euro netti, una cifra che è destinata a salire sopra i 2 milioni col rinnovo. Vi terremo aggiornati.