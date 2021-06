Xherdan Shaqiri entra nel mirino della Lazio: un possibile grande colpo studiato da Tare da mettere a disposizione di Sarri

Xherdan Shaqiri entra nel cono di luce dei possibili colpi della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Un’ipotesi venuta fuori nelle ultime ore, con il giocatore svizzero che è già nella capitale nel ritiro della sua nazionale. Domani il confronto con l’Italia di Roberto Mancini proprio nello stadio Olimpico. Al momento, c’è stato solo qualche sondaggio attraverso procuratori ed intermediari: idea, però, in casa Lazio piace tanto. Il ds Tare potrebbe provare il grande colpo con un giocatore che a Liverpool sembra aver terminato il suo percorso. Nell’ultima stagione sia in campionato sia in Champions non è mai arrivato a disputare il 20% dei minuti totali giocati da Liverpool. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Shaqiri-Lazio, un’ipotesi che fa sognare i tifosi

Uno scarso utilizzo, segnale evidente di come Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, non riesce a farlo rientrare con continuità nelle rotazioni. Shaqiri ha un ingaggio pesante, da quasi 5 milioni a stagione con scadenza giugno 2023. Alla Lazio potrebbe spalmare e soprattutto il club biancoceleste che potrebbe usufruire dei benefici del Decreto Crescita.

Operazione, giusto dirlo, ancora agli inizi ma che consente ai tifosi biancocelesti già di iniziare ad assaporare colpi importanti in vista della nuova stagione.