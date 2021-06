Oggi ad Euro 2020 è il turno di due tra i calciatori più attesi: Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe. Dubbi e destini incrociati per le stelle di Portogallo e Francia

Euro 2020 entra nel vivo con le due sfide del Gruppo F, probabilmente il girone più equilibrato ed atteso dell’intera manifestazione. Alle 18 sarà la volta del Portogallo campione in carica, trascinato inevitabilmente da Cristiano Ronaldo, mentre alle 21 toccherà invece al big match tra la Germania e la Francia campione del mondo. Un gruppo d’acciaio che metterà sotto i riflettori anche due tra i calciatori più attesi dell’Europeo: proprio CR7 e il transalpino Kylian Mbappe. Tra dichiarazioni enigmatiche, un possibile addio alla Juventus ed eventuali sostituti oggi sarà la volta di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, l’esordio di Ronaldo: dubbi tra permanenza e addio

“Non ho più 18 o 19 anni, quando vivevo notti insonni pensando al futuro. Ora ne ho 36 e quello che verrà, sarà il meglio per me“. Con queste enigmatiche parole Cristiano Ronaldo ieri in conferenza stampa pre Ungheria ha provato a mettere in standby le voci sul suo futuro, per concentrarsi anima e corpo sull’Europeo col suo Portogallo. Dichiarazioni quelle del cinque volte Pallone d’oro che alimentano ancor più dubbi di quanti già non ce ne fossero in relazione alla sua permanenza in bianconero, che dal ritorno di Allegri appare sempre più improbabile.

Il tecnico livornese ripartirebbe volentieri dal duo composto da Morata e dal pupillo Dybala, mentre sul destino di CR7 aleggiano ad oggi più ombre che luci dopo forti segnali di insofferenza sempre più invasivi nel finale della scorsa stagione. La Champions raggiunta per il rotto della cuffia e le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa non possono bastare alla Juventus, che punta a tornare prima di tutto sulla vetta della Serie A, per poi riprovare l’assalto alla Champions mai neppure sfiorata dall’arrivo di Ronaldo, designato proprio per quell’obiettivo. L’ipotesi partenza per CR7 resta dunque più in piedi che mai con un contratto in scadenza tra un anno ed uno stipendio da 31 milioni di euro tutto da versare nelle sue casse ancora per una stagione di cui la Juventus, qualora ce ne fosse occasione, farebbe anche a meno per dare respiro ai conti. Proprio l’ingaggio è il nodo principale attorno a cui potrebbe ruotare anche la clamorosa permanenza di Ronaldo, nel caso in cui non si trovasse la giusta sistemazione dal punto di vista sia tecnico che economico.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo dopo l’Europeo: incrocio con Mbappe e i sostituti

Le piste principalmente in piedi per l’eventuale addio di Ronaldo sono due. La prima porta al ritorno romantico al Manchester United, con un biennale da 20 milioni netti a stagione ed eventuale ipotesi di scambio con Paul Pogba che farebbe comodissimo alla stessa Juventus. Il papabile arrivo di Sancho ai ‘Red Devils’ complica però ulteriormente le cose, con la società britannica che potrebbe scegliere dunque altre strade. L’altra soluzione porta al PSG, con una grossa fetta della situazione che dipenderebbe dalle decisioni di Kylian Mbappe, che come idolo ha proprio Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid spinge per il francese che ha lanciato segnali su una partenza non impossibile a caccia di una nuova avventura. In quel caso CR7 sarebbe il sostituto del campione del Mondo, mentre con il PSG non va accantonato anche il possibile scambio con Mauro Icardi, nome che stuzzica sempre in bianconero. Per raccogliere l’eredità di Ronaldo inoltre va sempre monitorata la pista Gabriel Jesus, in papabile uscita dal Manchester City dopo un’annata non del tutto esaltante con Guardiola. Si valuta una chance di prestito che consentirebbe alla Juve anche la possibilità di avere il verdeoro a prescindere dalla situazione Ronaldo.

Più altisonante il nome di Harry Kane, in scadenza nel 2024 e con ingaggio da circa 12 milioni di euro, e voglioso di cambiare aria. Il club bianconero ha fatto più di un sondaggio per il bomber dell’Inghilterra e del Tottenham, che ha però in Levy l’ostacolo più grande: richiesta da 150 milioni di euro.