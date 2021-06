Calciomercato Juventus, bivio Ronaldo | Intreccio in Francia: scelta Allegri

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico, anche alle porte dell’esordio a Euro 2020. Tutte le ipotesi per l’attaccante e le ultime mosse di Massimiliano Allegri

Nelle ultime stagioni, Cristiano Ronaldo ha rappresentato l’epicentro assoluto del mondo Juventus. Un’icona imprescindibile in campo e fuori, un colpo irrealizzabile ma concretizzato nello stupore generale e alimentando le ambizioni del progetto bianconero. Ora, però, senza una nuova Champions League in bacheca, e con segnali di insofferenza sempre più forti nel finale della scorsa stagione, il futuro di Ronaldo in Italia sembra sempre più in bilico.

L’ulteriore dimostrazione è arrivata nella giornata di ieri. Le parole in conferenza stampa da parte del bomber portoghese hanno lasciato aperte le porte dell’addio. Un addio che comunque resta in piedi da diverse settimane e che vi stiamo prospettando da mesi: Ronaldo lavora alla via d’uscita e le opzioni non mancano. A partire dalla pista inglese: in ballo un romantico ritorno al Manchester United. I Red Devils, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno messo sul tavolo un biennale da 20 milioni netti a stagione e potrebbe decollare l’ipotesi di scambio con Paul Pogba. La pista, però, non accelera e ora il club inglese punta anche Jadon Sancho come nome di pregio per rinforzare l’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, le opzioni per il futuro di Ronaldo e il piano di Allegri

Le piste sul tavolo non mancano e attualmente la prima scelta per il bomber portoghese è rappresentata dal PSG. In questo caso, sottolinea la Rosea, tutto dipende dal futuro di Kylian Mbappé. Il Real Madrid spinge per il francese e lui ha fatto intendere la sua volontà di cambiare aria: in caso di addio si concretizzerebbe un effetto domino clamoroso con CR7 in Ligue 1. E occhio al possibile scambio con Mauro Icardi, nome di cui vi abbiamo parlato già negli scorsi giorni. Sullo sfondo anche un’ipotesi più romantica, spinta da mamma Dolores, che vedrebbe un ritorno allo Sporting per il campione portoghese.

Intanto, Massimiliano Allegri inizia a prospettare il futuro, in questa fase che sembra piuttosto interlocutoria per le trattative di mercato. Non a caso, dopo diverse fumate nere e con Euro 2020 in primo piano, la Juventus ha intrapreso contatti per Gabriel Jesus in prestito. Una possibilità che non escluderebbe la permanenza di CR7, con una coppia da sogno per l’attacco bianconero. Ma intanto i segnali d’addio si moltiplicano: il futuro dell’ex Real Madrid resta un rebus.