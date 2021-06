Le dichiarazioni, in conferenza stampa sul futuro, di Cristiano Ronaldo continuano a far discutere in casa Juventus

Cristiano Ronaldo continua ad agitare gli animi dei tifosi della Juventus. Le parole pronunciate ieri in conferenza stampa sul futuro (“Sono 18 anni che gioco ad alti livelli e questo non mi influenzerà. Se avessi 18 o 19 anni credo che non dormirei pensando al mio futuro. Il focus è sulla Nazionale, è il mio quinto Europeo, voglio far bene”), hanno aperto a diverse interpretazioni. Per alcuni, si è trattato di un addio anticipato, rispetto alla scadenza naturale del contratto nel giugno 2022. Altri, invece, hanno interpretato queste dichiarazioni come un indizio sulla permanenza a Torino. Parere deciso, invece, quello del giornalista Stefano Donati: “Per me, quelle di Cristiano Ronaldo sono parole d’addio, le intendo così – ha detto a ‘Top Calcio 24’ – Alla fine dell’Europeo ci dirà dove andrà, credo che lui lo sappia già. Un addio deciso da tempo, dall’eliminazione col Porto in Champions League abbiamo notato un Ronaldo diverso. Tre anni fa, fece la stessa cosa col Real Madrid“.

Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Luca Momblano, sulla stessa emittente: “A metà luglio, per un accordo con la società, la scelta dovrà essere presa. In un senso o nell’altro. Il Paris Saint-Germain lo metto all’ultimo posto. Mi risulta che lo sceicco abbia dato un solo mandato a Leonardo sulla questione Mbappe, da confermare e blindare a tutti i costi”.