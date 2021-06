Il futuro di Alessandro Florenzi al PSG potrebbe essere strettamente collegato a quello di Hakimi in uscita dall’Inter

L’Inter lavora sulla corsia di destra all’uscita di Achraf Hakimi, che sarà il grande big sacrificato all’altare dei conti. Su di lui oltre al Paris Saint Germain che ha messo sul piatto 60 milioni di euro, c’è sempre la forte concorrenza del Chelsea. Proprio dal destino del laterale ex Real Madrid potrebbe anche dipendere una fetta del futuro di Alessandro Florenzi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella giornata odierna scade l’opzione che il PSG può esercitare per acquistare a titolo definitivo Florenzi dalla Roma per 9 milioni, ma ciononostante non è detto che la pista francese sia al tramonto. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il destino del terzino italiano è collegato a quello di Hakimi. Qualora infatti i parigini dovessero perdere il marocchino dell’Inter in direzione Londra, il PSG medita di confermare Florenzi anche al di là dell’attuale opzione in scadenza oggi. In quel caso all’italiano potrebbe essere affiancato un altro laterale come Aurier. Qualora al contrario il Paris non dovesse confermare Florenzi il romanista piacerebbe anche alla stessa Inter e alla Juventus.