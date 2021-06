L’agente di Hakimi, Alejandro Camano, annuncia l’addio del suo assistito. Non c’è, invece, certezza per Lautaro Martinez

Hakimi sarà, con ogni probabilità, il primo giocatore a lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Il terzino, che ha una valutazione sui 70 milioni di euro, è finito nel mirino di Psg e Chelsea. I nerazzurri hanno bisogno di far cassa – non è più un segreto – e il sacrificato dovrebbe essere proprio il calciatore ex Borussia Dortmund.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, Pellissier: “Hakimi o Lautaro? Ecco chi sacrificherei”

L’agente del calciatore, Alejandro Camano – intervenuto a ‘Como te va?’ – non ha lasciato dubbi: “L’unico al momento che lascerà l’Inter è Hakimi – afferma l’agente -. Stiamo lavorando anche sul futuro di Lautaro Martinez, ma sul suo conto non c’è ancora una situazione così chiara. L’Inter è in una posizione forte su Lautaro: lo considera un grande goleador e un campione per la Serie A. Vogliono che rimanga all’Inter”. Camano, agente anche del bomber argentino, esclude, dunque, al momento, che i nerazzurri abbiano intenzione di cedere pure l’attaccante.