Calciomercato, l’Atalanta blinda il big | Ha già firmato fino al 2025!

Calciomercato: l’Atalanta blinda Pessina fino al 2025. Il talento nerazzurro avrebbe già firmato il rinnovo. I dettagli

L’Atalanta blinda Matteo Pessina. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Bergamo’, il 24enne avrebbe già rinnovato con il club bergamasco fino al 2025. Il giocatore era in scadenza di contratto nel 2022 e si lega così ai nerazzurri per almeno altre quattro stagioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Pessina è reduce da una super annata che, anche grazie all’infortunio di Sensi, gli è valsa la partecipazione ad Euro 2020. Il classe 1997 era finito nel mirino delle big di Serie A, ma come riportato dal quotidiano locale avrebbe già firmato il rinnovo con la società bergamasca. Pessina e l’Atalanta ancora insieme almeno fino al 2025.