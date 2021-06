Superlega, pericolo ancora vivo | Annuncio shock: “Non è finita!”

Il pericolo Superlega sembra ancora vivo secondo Antonio Matarrese, che ha fatto un annuncio su Ceferin

Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, preannuncia un nuovo rischio sulla nascita della Superlega. Lo storico dirigente del calcio italiano stamane ha parlato in maniera chiara: “Pericolo Superlega tramontato? Assolutamente no. Mi sono soffermato con Ceferin, lui sa che non è finita – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio1’ – Non è stato interpretato bene. Tutti sapevano e dopo tutti hanno detto: “Ma come mai?”. La storia si ripete, saremo schiavi e padroni del denaro”.

Superlega, messaggio di Matarrese a Fifa e Uefa

Matarrese ha proseguito la sua disamina: “Troppe partite? Il dio denaro si sta impossessando di tutto lo sport. Uefa e Fifa devono parlare lo stesso linguaggio e non essere in continuo conflitto. Questo conflitto porta a indebolire le federazioni e il sistema calcio. La Fifa spinge per indebolire la Uefa. Noi con Blatter eravamo in conflitto continuo. Se continueremo così queste federazioni non avranno peso politico. Infantino e Ceferin devono capire che il calcio va amato e rispettato”.

GRAVINA – “Mi vuoi provocare. A me piace la sfida. Il mio era un altro periodo, ho un altro carattere – prosegue Matarrese – Gravina riesce a controllarsi, io ero aggressivo e precipitoso. Gravina è molto garbato, ogni tanto qualche grido ci vorrebbe. Il presidente è il comandante supremo di tutto, qualche volta ne parlerò con Gabriele. Lui a volte quasi quasi si nasconde”.