Milan, Kjaer capitano a furor di popolo: la decisione del club

Il gesto di Simon Kjaer di sabato sera ha scatenato un movimento popolare anche in casa Milan

La serata di sabato continua a portare strascichi. Per fortuna, dopo che Christian Eriksen è stato portato fuori pericolo, si tratta di conseguenza positive. Oltre al lavoro dei medici e del centrocampista danese che “si è aggrappato alla vita”. L’altro grande protagonista è stato sicuramente Simon Kjaer, che probabilmente ha salvato la vita al suo compagno con il suo intervento tempestivo, estraendogli la lingua e posizionandolo sul fianco. Poi ha costruito lo scudo a protezione di Eriksen e ha consolato la moglie. Un capitano vero che ha fatto il giro del mondo e non ha lasciato indifferente anche dalle parti di Milano.

I tifosi rossoneri hanno fatto già partire una campagna social #KjaerMilanCaptain. Il danese si è dimostrato leader vero con la sua nazionale, ma anche in questi anni a ‘San Siro’ si è fatto apprezzare per le doti tecniche, tattiche e temperamentali in campo. Alessio Romagnoli resta attualmente il capitano ufficiale, ma ha perso il posto da titolare e ora verosimilmente – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, ci saranno delle nuove elezioni. E Kjaer era già prima di sabato un serissimo candidato. Donnarumma andrà via, Ibrahimovic non sarà sempre titolare. Kessie e Calabria sono altri due in lizza, ma ora l’ex Roma, Palermo e Wolfsburg è balzato nettamente in testa a furor di popolo. Con il club che sembra già pronto ad ascoltarlo.