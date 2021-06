Euro 2020, Spagna-Svezia 0-0: la Slovacchia scappa in vetta al gruppo E

Euro 2020, Spagna-Svezia si conclude a reti bianche: Morata e Berg sprecano, la Slovacchia batte la Polonia 2-1 e ringrazia

Risultati a sorpresa nel girone E di Euro 2020. La Spagna, nel match serale, non va al di là dello 0-0 a Siviglia contro la Svezia. Rimpianti per gli iberici per le tante occasioni sprecate, ma anche i nordici possono recriminare. E così, dopo la prima giornata, esulta la Slovacchia, che alle 18 aveva battuto a San Pietroburgo 2-1 la Polonia, portandosi da sola in testa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si gioca quasi a una porta sola specie nel primo tempo, a Siviglia, con la squadra di Luis Enrique che tiene quasi sempre il pallone e la Svezia in attesa. Il più brillante è Dani Olmo, che si rende pericoloso in più di un’occasione chiamando Olsen a difficili interventi. L’occasione clamorosa però ce l’ha Morata, che a tu per tu col portiere manda fuori. Svezia rinunciataria ma che quando riparte fa paura: Isak colpisce un palo clamoroso con deviazione sulla linea di Marcos Llorente. Nella ripresa, poi, l’attaccante della Real Sociedad regala a Berg una palla gol che andrebbe solo spinta in porta, ma l’errore è pazzesco. Poco prima Morata, poi sostituito, aveva fallito un’altra buona occasione e viene sostituito tra i fischi. Forcing finale degli iberici, Olsen al 90′ fa un altro miracolo su un colpo di testa di Gerard Moreno e viene poi graziato da Sarabia. La Svezia porta a casa un punto comunque prezioso.

Ora, entrambe devono rincorrere la Slovacchia. Hamsik e compagni in vantaggio nel primo tempo con Szczesny che si butta in porta da solo un tiro cross di Mak, nella ripresa pareggia subito Linetty. Ma la Polonia si complica la vita con l’espulsione di Krychowiak ed è Skriniar a trovare il gol vittoria su azione d’angolo. Nel finale, Bednarek fallisce il pareggio sotto porta e l’Europeo polacco si fa tremendamente in salita.

SPAGNA-SVEZIA 0-0

POLONIA-SLOVACCHIA 1-2 – 18′ aut. Szczesny (S), 46′ Linetty (P), 69′ Skriniar (S)

CLASSIFICA GIRONE E: Slovacchia 3 Spagna e Svezia 1 Polonia 0