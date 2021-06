DIRETTA Euro2020, Spagna-Svezia | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio de la Cartuja’ tra le Nazionali di Luis Enrique e Andersson in tempo reale

La Spagna ospita la Svezia a Siviglia nella seconda gara del gruppo E di Euro2020. Gli iberici di Luis Enrique vogliono rispettare i pronostici ed iniziare con una vittoria per non rischiare di complicare il proprio cammino agli Europei. Ma gli scandinavi di Andersson sono intenzionati a vendere cara la pelle e puntano ad un risultato di prestigio per candidarsi a sorpresa del girone. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Estadio de la Cartuja’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, P. Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Dani Olmo. CT Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak. CT Andersson