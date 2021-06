Danimarca, comunicato UFFICIALE su Eriksen: “Ringraziamo i medici”

La Danimarca ha diramato un comunicato riguardo ad Eriksen: “Ringraziamo lo staff medico e tutti coloro che hanno gestito questa situazione”

Sono ancora vivide le immagini di quei terribili momenti, ma il ricordo ora è accompagnato dalla sicurezza riguardo alle condizioni di Christian Eriksen. La Danimarca in data odierna ha diramato un comunicato ufficiale per ringraziare tutti coloro che hanno gestito, al meglio, quanto successo. “Ringraziamo enormemente i giocatori, gli allenatori della nazionale e la staff intorno alla squadra, nonché lo staff medico della squadra maschile nazionale e tutti coloro che in questi giorni hanno gestito la difficile situazione. Un grazie anche a tutti i fan per il fantastico supporto a Christian”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il comunicato della nazionale danese non aggiunge niente riguardo alle condizioni del giocatore dell’Inter, che comunque rimagno stabili, ma si rivolge a tutti coloro che hanno contribuito a dare un lieto fino alla vicenda. “Siamo tutti sollevati dal fatto che Christian sia rapidamente migliorato e ora sia in condizioni stabili al Rigshospitalet. Siamo contenti che sia con i suoi cari e che sia in contatto con i suoi compagni di squadra”.