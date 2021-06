La preoccupante diffusione della variante Delta, per ciò che concerne la lotta al Covid, porta Boris Johnson al rinvio dell’allentamento delle restrizioni

Prosegue senza sosta la lotta al Coronavirus, alimentata in alcuni paesi anche dalle varianti che non lasciato tregua. In particolare la situazione della Gran Bretagna non è delle più floride, con il primo ministro Boris Johnson che dovrebbe annunciare oggi il rinvio dell’allentamento delle restrizioni nel paese, in programma per il 21 giugno. A causare il tutto la preoccupante diffusione della variante Delta, riscontrata per la prima volta in India. Lo stesso primo ministro alla ‘BBC’ ha detto: “Chiaramente, quello che c’è è una gara tra i vaccini e il virus, e i vaccini vinceranno. E’ solo una questione di velocità”.

Proprio secondo la ‘BBC’, la decisione relativa alle restrizioni è stata formalizzata e ed è stata sottoscritta da esponenti di spicco del governo. Le norme attualmente in essere resteranno quindi in vigore per altre 4 settimane a partire dal 21 giugno.