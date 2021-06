Calciomercato, cifra monstre per Berardi | Ci pensa Paratici

Il futuro di Domenico Berardi per la prossima stagione dovrebbe essere ancora a Sassuolo. Il prezzo spaventa ma dall’estero spunta anche Paratici

Tra i grandi protagonisti della prima uscita all’Europeo dell’Italia c’è stato sicuramente Domenico Berardi, autore di una buona partita contro la Turchia nella quale ha propiziato l’autogol che ha sbloccato la sfida. Ottimo biglietto da visita per l’esterno offensivo del Sassuolo, che dopo essere diventato un calciatore fondamentale per i neroverdi in questi anni, si appresta a diventarlo anche per la Nazionale. Intanto il club emiliano se lo tiene stretto, nonostante gli assalti di alcune big soprattutto nelle passate sessioni di mercato.

Calciomercato Sassuolo, 50 milioni per Berardi: ci pensa il Tottenham

Storici i ‘no’ a Juventus e Inter, mentre tra le big italiane chi ci pensa ancora per motivi tattici potrebbe essere il Milan. Il Sassuolo però non fa sconti, e secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i neroverdi hanno fissato un prezzo importante: almeno 50 milioni di euro. Carnevali lo considera la sua stella come testimonia anche il fatto di essere il più pagato della rosa con 2,5 milioni netti sino al 2024. Un prezzo questo che in anni di crisi come quello attuale profuma di blindatura per Berardi che però piace molto in Premier League. I sondaggi più significativi arrivano proprio dal campionato inglese, con il Tottenham dell’ex Juventus, Fabio Paratici che ci pensa. Il dirigente è da tempo estimatore del gioiello del Sassuolo e questa vetrina all’Europeo non può che incrementare i desideri intorno a Berardi, che in via indiretta ha suscitato anche interesse di Arsenal e Manchester United.