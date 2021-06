Andrea Pirlo a caccia di una panchina dopo il divorzio con la Juventus. Il tecnico bresciano avrebbe rifiutato la corte della Sampdoria

Sembra ristretta ad una volta a due la corsa per la panchina della Sampdoria dopo il divorzio con Ranieri. Roberto D’Aversa e Giuseppe Iachini, come rivelatovi da Calciomercato.it, sono i principali indiziati ad oggi a guidare la squadra blucerchiata nella prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tentativo dall’estero per Pirlo | Le ultime

Sampdoria, Pirlo rifiuta la proposta di Ferrero: le ultime sul futuro

Niente da fare insomma per gli altri candidati, tra cui spiccava la candidatura di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano è a caccia di una panchina dopo la separazione con la Juventus e per lui si era parlato anche di sondaggi da parte di Sassuolo e Verona (con l’Hellas poi che ha chiuso per Di Francesco) oltre alle piste dall’estero. Pirlo, però, come riporta ‘Sky Sport’ avrebbe rifiutato la corte del patron doriano Ferrero. L’ex regista campione del mondo avrebbe palesato delle perplessità sul progetto della Sampdoria, non convinto delle prospettive presentategli dai genovesi. Inoltre, Pirlo vorrebbe prendersi un po’ più di tempo dopo la delusione in panchina con la Juve, dov’è rimasto per una sola stagione.