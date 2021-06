Calciomercato Milan, Monchi chiude a Castillejo | L'annuncio

Le parole del direttore sportivo del Siviglia Monchi sull’eventuale acquisto di Castillejo dal Milan e sulla permanenza di Gomez

Il Milan ha messo sul mercato Samu Castillejo, esterno offensivo arrivato nell’estate del 2018 per oltre 20 milioni di euro. Si parla tanto di un suo ritorno in Spagna, dopo le esperienze con Malaga e Villarreal. E a tal proposito, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ Monchi, direttore sportivo del Siviglia, in merito all’eventuale acquisto di Castillejo, ma anche a quello di Ferrari e del futuro di Alejandro Gomez.

Milan, smentita di Monchi sull’acquisto di Castillejo

Di seguito, le parole di Monchi: “Non siamo interessati a Castillejo, abbiamo tanti giocatori in quel ruolo come Gomez e Ocampos. Le voci non corrispondono alla verità”. Su Gomez: “Noi siamo contenti del suo percorso e anche lui è felice. La sua esperienza al Siviglia è appena iniziata”. Il ds del club andaluso ha poi parlato di Ferrari del Sassuolo: “Si tratta di un buon giocatore, ma non c’è niente di concreto”.