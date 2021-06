Juventus, guerra aperta | "E' una me...". "Siete in malafede"

Tante le critiche per il calciatore della Juventus impegnato a Euro 2020 nella partita tra Polonia e Slovacchia

Durante la partita tra Polonia e Slovacchia, Wojciech Szczesny non è stato protagonista di una prestazione esaltante, per usare un eufemismo. Si è fatto sorprendere da Mak -in occasione del vantaggio slovacco- sul suo palo e anche sulla rete di Skriniar non è stato impeccabile. Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi dei tifosi della Juventus, delusi dal suo rendimento in nazionale a Euro 2020 e desiderosi di un altro portiere.

Juventus, tante critiche verso Szczesny

Tanti i tweet contro Szczesny, critiche che si trasformano in rammarico per l’approdo di Gianluigi Donnarumma al PSG. Il portiere italiano, che ha lasciato il Milan a parametro zero, a breve firmerà coi parigini. E la Juve, verosimilmente, resterà col polacco a difendere i pali dell’Allianz Stadium. Di seguito, i tweet.

Szczęsny vattene — pietro (@pietro00112) June 14, 2021

Lo dico da una stagione intera..ragazzi un portiere dev’essere affidabile,e dare sicurezza,Szczesny non è ne uno men che meno l’altro.

Speriamo sia solo una stagione storta. https://t.co/pjyomAFWBG — Frankye goes to (@Francescovic17) June 14, 2021

“Szczesny è fra i migliori portieri al mondo” Se eliminiamo tutti i migliori portieri al mondo — gobboveroefiero (@gobboisback) June 14, 2021

Szczesny portiere non più all’altezza. Ma come si fa non prendere Donnarumma? @andagn — Filippo R. (@filo_78) June 14, 2021

Scusa #Szczesny hai appena detto che vuoi rimanere a Torino… però questa papera te la potevi evitare, lo dico per i tuoi tifosi, rischi un futuro poco roseo #PoloniaSlovacchia — Soap McTavish (@Fe28Soap) June 14, 2021

La questione Szczesny è tutta colpa di Paratici se continuate a dare la colpa ad Allegri siete in malafede spiace — Drueken (@ruee126) June 14, 2021

Giustamente si pensa a Ronaldo ma in porta che abbiamo un lampione che è sopravvalutato non lo dice nessuno . Sczesny una merda di portiere altro che tra i 4 del mondo . Allegri già sta a marca ‘ male . Goal sul primo palo anche all’Europeo . Non è il primo e non sarà l’ultimo — Stefano STanz Tanzilli (@StanzStefano) June 14, 2021

Autogoal di #Szczesny Ma lasciamo che #Donnarumma vada al #PSG a parametro 0 e sfanculiamo #Buffon Che ve lo dico a fa amici miei — Roberto Riva (@RobRiva_SOA) June 14, 2021

Parole chiare, che dimostrano l’insoddisfazione dei tifosi della Juventus per Szczesny e il mancato arrivo di Donnarumma. O quantomeno di un altro portiere. Anche se c’è chi non è dello stesso parere.