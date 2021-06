Calciomercato Juventus, futuro in bilico | L’Atalanta tenta il grande acquisto

L’atalanta tenta il grande acquisto dalla Juventus, l’obiettivo di calciomercato è Demiral, che ha il futuro ancora in bilico

Futuro da dfinire per Merih Demiral. Autore di 24 presenze totali nella stagione appena conclusa, il difensore classe ’98 potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Per lui ci sono interessi anche dalla Premier League ma la dirigenza attende la giusta offerta per farlo partire e tentare l’acquisto di Milenkovic dalla Fiorentina. Per Demiral, però, non è da escludere la permanenza nel campionato italiano.

Come riporta ‘Sky Sport’, l’Atalanta avrebbe chiesto al difensore la sua disponibilità a trasferirsi a Bergamo. Al momento l’ostacolo più grande è rappresentato dal suo ingaggio. Novità importanti sono dunque attese nelle prossime settimane.