Calciomercato, trattativa tra Juventus e Barcellona | Indizio su Ronaldo

Trattativa tra Juventus e Barcellona per la presenza dei bianconeri al Trofeo Gamper, possibile indizio di calciomercato su Cristiano Ronaldo

Trattativa in corso tra Juventus e Barcellona per il trofeo Gamper. Come riporta ‘Esports Rac1’, le parti starebbero ultimando l’accordo per la presenza dei torinesi in Catalogna la prossima estate. Sia la squadra maschile che quella femminile dovrebbero quindi sfidarsi all’inizio di agosto. In campo sarebbe prevista l’ennesima sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E proprio la presenza del portoghese contro l’argentino suona come un indizio di calciomercato sul suo futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Allegri ha scelto l’erede!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo contro Messi al Gamper: indizio sulla permanenza

LEGGI ANCHE >>> Juventus, con e senza Cristiano Ronaldo | Tre giocatori sul tavolo

‘Prigioniero’ di un ingaggio faraonico con la Juventus, Cristiano Ronaldo conta molti estimatori ma pochi club realmente capaci di soddisfare le sue ingenti richieste economiche. Così per lui non è affatto da escludere la permanenza in bianconero fino a giugno 2022, quando scadrà il suo contratto. Tra le società maggiormente interessate a lui figurano anche Real Madrid e PSG.