L’Inter deve lavorare anche e soprattutto ai rinforzi sulle fasce: sugli esterni arriva un addio, è già in trattativa con una inglese

Simone Inzaghi lavora alla sua nuova Inter. Nuova quasi per modo di dire, dal momento che i margini di manovra del club nerazzurro sono ridottissimi e si acquisterà col contagocce pensando soprattutto alle cessioni. Dei big ma non solo. Per Hakimi c’è ancora la pista PSG accesa, con il Chelsea pronto ad approfittarne in caso di mancato accordo e con a possibilità di giocarsi alcune contropartite gradite all’Inter. Inzaghi però dovrà anche valutare su chi continuare a contare dei giocatori attualmente in scadenza, vedi Ranocchia e Young che hanno il futuro decisamente in bilico.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Young verso il Burnley: affare in via di definizione

L’inglese sembrava andare verso una possibile permanenza, dal momento che andare a trovare un altro esterno sinistro affidabile non è semplice. Con Dimarco di ritorno e il jolly Darmian con Perisic l’Inter sarebbe stata in un’ottima situazione. Secondo ‘Sky Sports UK’, però, Young ha rifiutato l’offerta di rinnovo dei nerazzurri e ora va verso l’addio a parametro zero. L’ex United, dopo i colloqui con il Watford, sarebbe in trattative molto avanzate con il Burnley. I contatti tra il suo entourage e il club di Premier League sono frequenti e l’affare vicino alla chiusura. Si tratterebbe di un contratto di un solo anno con opzione per il prolungamento di un’altra stagione. Niente è ancora concluso, ma la strada sembra quella buona. Tra l’altro per Young può pesare anche la presenza di Sean Dyche, manager del Burnley e suo capitano ai tempi in cui giocavano insieme al Watford.