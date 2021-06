La Sampdoria deve ancora scegliere l’allenatore per la prossima stagione: D’Aversa resta in pole ma ci sarà un nuovo contatto anche con Pirlo

Terminata l'esperienza di Claudio Ranieri, la Sampdoria deve scegliere il nome dell'allenatore per la prossima stagione. Sfumato Dionisi, ormai in procinto di diventare il nuovo tecnico del Sassuolo, c'è D'Aversa in pole per la società ligure. Domani ci saranno altri contatti per una trattativa ben avviata: come raccontato dalla nostra redazione, l'accordo è stato trovato per un biennale da 750 mila euro. Ad ogni modo non si escludono eventuali piste alternative.

Ci sono i nomi di Giampaolo e Iachini, ma soprattutto Pirlo: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, domani ci sarà un nuovo contatto con l’ex allenatore della Juventus che piace anche perché rappresenta una pista suggestiva. L’ex bianconero però, al momento, non è convintissimo dell’ipotesi blucerchiata. D’Aversa in pole, Pirlo sullo sfondo: per la Samp si avvicina la decisione sul nuovo allenatore.