Il grande ritorno al Parma di Gianluigi Buffon è sempre più probabile. Lo stesso portiere ha annunciato le tempistiche della sua decisione

Ormai ci siamo: Gianluigi Buffon ha fatto la sua scelta. Il portierone in uscita dalla Juventus si appresta a fare il grande ritorno a Parma con la firma che arriverà già in settimana, dopo l’ultimo confronto con l’agente Martina. Conferme in tal senso arrivano anche dallo stesso calciatore che ha presentato la sua Academy dedicata ai portieri parlando alla stampa: “Stava prevalendo la decisione di smettere però adesso ho la certezza che andrò avanti, perché mi sento forte e non mi faccio la festa da solo. La stima dei miei compagni mi ha fatto capire che sono uno che se la racconta giusta e che devo continuare”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla questione futuro a Parma Buffon ha detto: “Sul tavolo ho tante proposte – le parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’ – che toccano tasti diversi. Ci sono squadre che fanno la Champions e mi hanno offerto un ruolo da primo, oltre che ambiscono a vincerla ma mi vogliono come secondo e io quel ruolo l’ho fatto solo per la Juve. Poi ci sarebbe il ritorno alle origini, che fa leva sui sentimenti e mi dà le motivazioni di cui ho bisogno per fare bene. Sto mettendo tutto sul tavolo, in 3-4 giorni decido, devo capire quale è la cosa migliore per essere protagonista”.