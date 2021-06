Lo Shakhtar Donetsk – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato l’acquisto di Pedrinho

Primo colpo per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Gli ucraini hanno acquistato dal Benfica Pedrinho. Per il calciatore – come comunica il club attraverso i propri canali ufficiali – un contratto di cinque stagioni.

Qualche giorno fa, su Calciomercato.it, vi avevamo parlato dell'interessamento per Pedrinho. Ora attenzione alla pista che porta a Marlon, del Sassuolo, che tanto piace al tecnico italiano.