Portogallo, positivo al Covid: addio Euro 2020 | Comunicato UFFICIALE

Comunicato ufficiale del Portogallo per comunicare l’addio a Euro 2020 di Joao Cancelo, risultato positivo al Covid; al suo posto c’è Dalot

Niente Euro 2020 per Joao Cancelo. Il terzino portoghese ex Juventus e Inter, come annunciato dalla sua selezione tramite un comunicato ufficiale, è risultato positivo al Coronavirus e sarà costretto ad abbandonare la competizione estiva. Al suo posto il Ct Fernando Santos ha deciso di chiamare Diogo Dalot, talento 22enne autore di una buona stagione con la maglia del Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, concorrenza per Basic | Offerta dal Portogallo

Portogallo, Cancelo positivo al Coronavirus: al suo posto c’è Dalot

LEGGI ANCHE >>> Spagna-Portogallo, fischi per tutti: bersagliati Morata e Cristiano Ronaldo

Chiaro il messaggio apparso sul sito ufficiale del Portogallo: “Il nazionale Under 21 Diogo Dalot si unirà alla delegazione della Nazionale a Budapest per preparare il suo debutto a Euro 2020. Il giocatore del Milan sostituirà João Cancelo, risultato positivo al covid-19 a seguito di un test rapido effettuato questo sabato dal FPF Health and Performance Unit. Le autorità sanitarie ungheresi sono state immediatamente informate e il giocatore – che sta bene – è stato posto in isolamento”.